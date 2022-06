Jadwal Tayangan HBO GO di Bulan Juni, Ada Father of The Bride hingga Episode Terakhir The Time Traveler’s Wife

PIKIRAN RAKYAT – Memasuki bulan Juni, beberapa film, serial dan dokumenter dari HBO ini akan tayang.

Beberapa film, serial dan dokumenter ini masing-masing memiliki genre yang berbeda-beda. Semuanya dapat ditonton streaming di HBO GO.

Film Max Original Father of the Bride bergenre komedi yang, My Son yang bercerita tentang kisah keputusasaan orangtua yang kehilangan anaknya, dan dapatkan inspirasi dari dokumenter Max Original Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain.

Baca Juga: Sinopsis Red 2, Petualangan Bruce Willis Pimpin Pencarian Senjata Nuklir yang Hilang

My Son, film ini akan tayang pada Sabtu, 4 Juni. Seorang ayah bernama Edmond, menerima telepon dari mantan istrinya, Joan, yang tengah panik atas kehilangan putera mereka yang berusia 7 tahun.

Pencariannya dalam menemukan sang anak membawanya pada temuan yang meresahkan. Film ini dibintangi James McAvoy dan Claire Foy

Roadrunner: A Film About Anthony Bourdain akan tayang pada Kamis, 9 Juni. Dokumenter Max Original ini menyelami kehidupan yang tak biasa dari sosok mendiang penulis, penjelajah, dan chef, Anthony Bourdain.

Baca Juga: Siap Hapus Stigma, 7 Geng Motor Deklarasi Alih Fungsi Jadi Ormas

Film ini membawa penontonnya keliling dunia melalui petualangan kuliner. Film dokumenter ini disutradarai dan diproduksi oleh sutradara pemenang Academy Award, Morgan Neville.