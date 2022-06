Menang Lawan Amber Heard di Kasus Pencemaran Nama Baik, Johnny Depp Beri Pesan Menohok untuk sang Mantan

PIKIRAN RAKYAT - Polemik persidangan antara aktor Johnny Depp melawan Amber Heard akhirnya berakhir sudah.

Dari hasil sidang yang didapat, hakim memutuskan Johnny Depp menang di kasus pencemaran nama baik.

Pasalnya Amber Heard terbukti telah merusak reputasi Johnny Depp lewat tulisannya berjudul 'publik figur yang mewakili kekerasan dalam rumah tangga'.

Putusan ini pun telah dibacakan di Gedung Persidangan Fairfax, Virginia, Amerika Serikat pada Rabu 1 Juni 2022 waktu setempat.

Atas kemenangannya ini, Johnny Depp juga mengantongi 10.35 juta dolar AS. 10 juta dolar AS sebagai kompensasi dan 350 ribu dolar AS sebagai biaya ganti rugi.

Bukan hanya Johnny Depp yang mendapat uang ganti rugi dari Amber Heard. Aktris Aquaman itu juga mengantongi uang dari mantan suaminya, 2 juta dolar AS atau Rp 29,1 miliar.

Amber Heard pun mengaku sangat kecewa dengan putusan hakim, pasalnya ia menyebut hakim telah meloloskan pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

"Kekecewaan yang aku rasakan saat ini melampaui kata-kata. Aku patah hati karena segunung bukti belum cukup melawan kekuatan, pengaruh dan hal yang tidak proporsional dari mantan suamiku," ucap Amber Heard dikutip dari Variety.