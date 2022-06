Menang Gugatan Defamasi, Johnny Depp: Saya Lega Mengatakan Kebenaran Apapun Hasilnya

PIKIRAN RAKYAT – Perjalanan panjang gugatan Johnny Depp terhadap mantan istrinya Amber Heard telah berakhir dengan kemenangan aktor Priate of Carribean tersebut.

7 Juri dan Hakim memutuskan bahwa artikel opini Amber Heard yang diterbitkan Washinton Post memang benar ditujukan untuk merusak nama baik Johnny Depp (Defemasi).

Selain itu, Juri dan Hakim juga memutuskan bahwa tudingan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diklaim dilakukan oleh Johnny Depp terhadap Amber Heard tidak terbukti.

Keputusan tersebut juga mengabulkan gugatan Johnny Depp atas ganti rugi pengerusakan nama baik sebesar 15 juta Dollar AS atau Rp218 Miliar, Kompensasi 10 juta Dollar AS atau atau Rp145 Miliar, dan ganti rugi sengketa yang diturunkan jadi 350 ribu Dollar AS atau Rp5 Miliar.

Johnny Depp mengapresiasi keputusan Juri dan Hakim yang memenangkan gugatannya kendati pria tersebut sempat pesimis dengan hasil yang akan didapatkannya.

“Dari awal, tujuan saya membawa kasus ini ke meja hijau hanya untuk menyuarakan kebenaran, apapun hasilnya kelak,” kata Johnny Depp seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari Sky News.

Menurutnya, dia memiliki tanggung jawab besar kepada anak-anak untuk menunjukan apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga Johnny Depp dan Amber Heard.