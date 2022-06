Deretan Pesohor yang Ternyata Penggemar Arsenal

PIKIRAN RAKYAT – Sepak bola menjadi salah satu cabang olahraga yang memiliki banyak penggemar. Tak sedikit klub sepak bola yang memiliki fans dari berbagai negara, misalnya klub Premier League, Arsenal.

The Gunners, sebutan untuk para penggemar Klub Arsenal ini tersebar di seluruh negara. Arsenal tampaknya digemari beberapa sosok terkenal dunia dari berbagai profesi mulai dari penyanyi, pemain film, politikus, hingga keluarga kerajaan.

Penasaran siapa saja mereka? Berikut 10 orang terkenal yang ternyata merupakan fans dari Arsenal.

1. Robert Pattinson

Ketika mendengar nama Robert Pattinson mungkin Anda teringat sebuah film yang sangat fenomenal, yakni Harry Potter and the Goblet of Fire yang tayang pada 2005.

Aktor yang semakin terkenal karena berperan sebagai sosok vampir tampan di film Twilight ini ternyata memiliki kesukaan terhadap sepak bola.

Berkat namanya yang semakin dikenal publik dan kesibukannya sebagai aktor terkenal membuat Robert Pattinson harus meninggalkan Inggris dan melanjutkan kariernya di Amerika Serikat.

