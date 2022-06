Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore Tayang di HBO GO, Simak Sinopsis dan Daftar Pemainnya

PIKIRAN RAKYAT - Film dari Warner Bros. Pictures Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore tayang perdana pada Senin, 30 Mei 2022 di HBO GO.

Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore menghadirkan petualangan terbaru dari Wizarding World karya J.K. Rowling.

Dalam Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore, Professor Albus Dumbledore yang diperankan oleh Jude Law mengetahui sosok penyihir jahat dan kuat Gellert Grindelwald yang diperankan oleh Mads Mikkelsen.

Gellert Grindelwald berupaya mengambil alih kekuatan dunia para penyihir.

Tak mampu menghentikannya sendirian, ia mempercayakan seorang Magizoologist, Newt Scamander yang diperankan oleh Eddie Redmayne untuk memimpin tim yang pemberani.



Tim itu beranggotakan para penyihir dan seorang Muggle untuk menjalankan misi berbahaya.

Mereka harus menyingkirkan para makhluk buas dari masa lalu dan masa kini, juga bertarung melawan tentara pengikut Grindelwald.

Film ini menghadirkan sejumlah pemeran termasuk pemenang Oscar Eddie Redmayne (The Theory of Everything), peraih dua kali nominasi Oscar Jude Law (Cold Mountain, The Talented Mr. Ripley), Ezra Miller, Dan Fogler, Alison Sudol, William Nadylam.

