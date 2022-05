Lirik Lagu Like That - Doja Cat feat. Gucci Mane yang Kembali Viral di Tiktok

PIKIRAN RAKYAT - Doja Cat dikenal sebagai penyanyi Hip-hop yang karyanya selalu memuncaki berbagai tangga lagi hits di berbagai belahan dunia.

Penyanyi yang memiliki nama asli Amala Ratna Zandile Dlamini ini juga kerap populer di berbagai platform media sosial, salah satunya adalah Tiktok.

Alunan irama lagu-lagu Doja cocok untuk mengiringi tarian viral yang biasa dipakai oleh pengguma Tiktok. Beberapa diantaranya adah Say So, Need to Know, dan Kiss Me More.

Kini lagu Doja kembali merajai trending Tiktok. Namun, yang menjadi trending bukanlah lagu-lagu terbarunya, melainkan lagu yang telah dirilis dua tahun lalu berjudul Like That.

Lagu yang dirilis tahun 2019 ini berkolaborasi dengan rapper Gucci Manne. Lagu Like That digunakan pengguna Tiktok untuk latar video saat seseorang menjadi penggemar rahasia.

Berikut ini adalah liriknya:

Cállate, Mike Crook

Burr, burr

Gucci (Don't stop)

Doja, Gato

Yeah (Don't stop)