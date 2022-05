PIKIRAN RAKYAT - Boy Grup NCT Dream resmi comeback dengan album repackage pada 30 Mei 2022.

NCT Dream merilis lagu Beatbox dengan mengusung konsep ceria dan berjiwa bebas.

Video musik Beatbox yang dibawakan NCT Dream ini berhasil memuncaki trending nomor satu di YouTube Indonesia sejak dirilis.

Berikut lirik lagu Beatbox - NCT Dream lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Lirik lagu Beatbox - NCT Dream

yeah baenneun sungan Heartbeat

bum bum bum

Cool kid daun Kick

on the drum drum drum

Sugar pop!

I got some some some

momi baneunghae

Like a morning call

uh mwol hadeun dallajigil wonhamyeon

gaman gidariji malgo

himkkeot sori naejilleo

Dance the dance the dance dance

tto han beon sesangeul heundeureo bolge

Watch me

ooh 24/7 ajik bujokae

deullini

hamkke inneun maeil Put it on replay