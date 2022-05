Deddy Corbuzier Pamit dari Media Sosial, karena Blunder Somasi?

PIKIRAN RAKYAT - YouTuber sekaligus mentalist magician, Deddy Corbuzier, menjadi perbicangan hangat di media sosial.

Pasalnya, Deddy Corbuzier melalui akun Instagram pribadinya secara tiba-tiba mengumumkan pamit dari media sosial pada Selasa, 31 Mei 2022.

Pamitnya Deddy Corbuzier sontak membuat heboh netizen di media sosial. Terutama bagi penonton setia Podcast Close The Door miliknya.

Melalui unggahannya di Instagram, Deddy Corbuzier mengungkapkan bahwa ia akan undur diri dari media sosial hanya untuk sementara waktu saja.

Pada keterangan unggahannya, Ia tidak lupa untuk mengucapkan 'sampai jumpa' kepada para pengikutnya di instagram.

Tanpa menjelaskan secara rinci, pemilik podcast close the door tersebut hanya mengunggah foto dengan tulisan saja.

"I will be off all social media for a moment," tulis keterangan pada unggahan foto @mastercobuzier.