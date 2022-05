Sinopsis Now You See Me 2, Perjalanan Menegangkan dari Four Horsemen Dalam Misi Baru

PIKIRAN RAKYAT - Film Now You See Me 2 (Now You See Me: The Second Act) akan tayang di program Bioskop Spesial Trans TV, Senin 30 Mei 2022 malam ini, pukul 21.30 WIB.

Now You See Me 2 masih berkisah anggota Four Horseman, yaitu J Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), dan Jack Wilder (Dave Franco).

Film Now You See Me 2 disutradarai Jon M. Chu dan ditulis skenarionya oleh Ed Solomon serta Peter Chiarelli.

Film ini berada dalam naungan produksi K/O Paper Products dan TIK Films dengan pendistribusi Summit Entertaintment.

Sinopsis Now You See Me 2

Now You See Me 2 masih bercerita tentang anggota 'Four Horsemen', yakni J Daniel Atlas (Jesse Eisenberg), Merritt McKinney (Woody Harrelson), dan Jack Wilder (Dave Franco).

Setelah bersembunyi selama setahun dan mengecoh FBI, Four Horsemen menunggu arahan dari Sang Mata, komunitas pesulap rahasia yang merekrut mereka.

Pengarah Horsemen sekaligus agen FBI, Dylan Rhodes (Mark Ruffalo) akhirnya menyampaikan misi baru.