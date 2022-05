The Roundup Film Misteri Korea Selatan yang Kejar Rekor Penonton Parasite

PIKIRAN RAKYAT – Film asal Korea Selatan The Outlwas 2 atau dikenal The Roundup berpotensi besar mengalahkan rekor jumlah penonton film Parasite.

Parasite merupakan film Korea Selatan pertama yang memenangkan penghargaan Oscar Awards pada 2020 yang lalu.

The Outlaw 2 atau The Roundup digadang-gadang menjadi pesaing ketat Parasite yang dengan sangat cepat meraih 6 juta penonton hanya dalam waktu 14 hari saja.

Sebelumnya, Parasite sukses jadi film tersukses Korea Selatan dengan meraup 10 juta penonton selama masa penayangannya.

Pasalnya, The Roundup sukses menggeser rekor Parasite sebagai film tercepat meraih 6 juta penonton sejak dirilisnya dan langsung menyandang gelar box office.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Antara, The Roundup mengalahkan sejumlah judul film populer seperti Ode to My Father (2014) yang meraih 6 juta penonton dalam 16 hari dan film Miracle in Cell No. 17 (2013) yang sukses meraih 6 juta penonton dalam 19 hari.

The Roundup merupakan sekual film aksi dari The Outlaws yang dirilis pada 2017 yang lalu.