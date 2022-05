Prilly Latuconsina Berani Pamer Kekasih Di Media Sosial, Unggahan Vidi Aldiano Jadi Bukti.

PIKIRAN RAKYAT- Artis Prilly Latuconsina menjadi sorotan lantaran berani mengunggah foto bersama kekasih barunya.

Hal ini terbukti dari unggahan Instagram story Vidi Aldiano yang sedang bertemu dengan Prilly Latuconsina dengan sang kekasih di Bali.

Dalam unggahan Vidi Aldiano tersebut terlihat Prilly Latuconsina bersama dengan seorang pria foto bersama dengan Vidi dan sang istri.

Tak hanya itu Vidi juga menuliskan dalam unggahan tersebut jika Vidi dan Prilly sedang kencan bersama pasangannya.

"Enjoying our double date here in Bali @sheiladaisha @prillylatuconsina96 @imanusman," ucap Vidi Aldiano.

Tak hanya itu Prilly juga mengunggah foto kebersamaannya dengan pria yang diduga sebagai kekasihnya.

"Spa Date," ucap Prilly.

Hal ini pun membuat para warganet menyoroti kedekatan Prilly dengan pria yang bernama Iman Usman.