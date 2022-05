Unggah Video Bersama Siwon Choi, Ucapan Luna Maya Buat Personel Super Junior Terkejut

PIKIRAN RAKYAT - Beberapa waktu lalu Luna Maya mengunggah video kebersamaannya dengan salah satu personel Super Junior, Siwon Choi.

Unggahan video Luna Maya dengan Siwon Choi dipenuhi banyak komentar warganet.

Dalam video tersebut Luna Maya pun mengucapkan kata-kata yang membuat Siwon Choi yang sangat terkejut.

"Welcome to Soul Luna," ucap Siwon Choi.

Namun Luna membalas perkataan Siwon Choi dengan mengatakan selamat datang ke hatiku.

"Thank you, welcome to my heart," ujar Luna Maya.

Hal ini membuat Siwon Choi terkejut dan tertawa saat Luna mengatakan hal tersebut.

Video yang diunggah Luna di akun Tik Tok Luna Maya pun dipenuhi komentar dari warganet terkait Siwon dan Luna.