Luna Maya Makan Siang Bareng Siwon Choi, Lucinta Luna: Bawa Pulang ke Indo Mak

PIKIRAN RAKYAT - Aktris kondang Luna Maya membuat heboh dunia maya dengan mengunggah momen makan siang bersama selebritas kondang asal Korea Selatan Siwon Choi di media sosial.

Momen kebersamaannya dengan Siwon Choi tersebut dibagikan Luna Maya di beberapa akun media sosialnya.

Dalam akun Instagram miliknya, Luna Maya mengunggah sejumlah foto bersama Siwon Choi saat menikmati pemandangan Kota Seoul, Korea Selatan.

Dalam keterangan unggahannya tersebut, Luna Maya mengungkapkan rasa terima kasih lantaran telah dijamu makan siang oleh Siwon Choi.

“Thank You for the lunch @siwonchoi,” kata Luna Maya seperti dikutip Pikiran-rakyat.com.

Sementara melalui unggahan di akun TikTok miliknya, Luna Maya mengungkapkan rasa kekaguman kepada Siwon Choi.

Lebih jauh, dia seolah mengajak selebritas Korea Selatan itu untuk menjalin tali kasih dengan mengungkapkan perasaannya.

“Welcome to Seoul,” kata Siwon Choi.