Lirik Lagu Whistle dari BLACKPINK yang Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Meski perilisan lagu terbaru BLACKPINK resmi diumumkan Juni 2022 mendatang, para penggemar hingga kini tetap setia mendengarkan lagu-lagu yang sudah lama dirilis.

Bahkan ada lagu BLACKPINK yang viral di media sosial TikTok, salah satunya lagu berjudul Whistle.

Lagu tersebut viral di TikTok usai dinyanyikan oleh Mayang, putri dari ayah mendiang Vanessa Angel.

Kegemarannya pada BLACKPINK, Mayang tampil dengan penuh percaya diri saat membawakan bagian rap dengan artikulasi jelas dan lancar.

Penampilan mayang menuai pujian warganet, bahkan banyak yang mendukung Mayang agar ia fokus berkarier di dunia musik.

Berikut lirik lagu Whistle - BLACKPINK versi Bahasa Jepang:

(Jisoo)

hey, boy

(Lisa)

make ’em whistle like a missile, bomb, bomb

every time i show up, blow up, uh

make ’em whistle like a missile, bomb, bomb

every time i show up, blow up, uh