Gofar Hilman Mundur dari Prambors: Sebagai Bentuk Rasa Sayang Gue

PIKIRAN RAKYAT - Mantan penyiar radio Hardrock FM, Gofar Hilman, menyatakan mundur dari radio Prambors setelah sebelumnya resmi direkrut stasiun radio tersebut.

Menurutnya, keputusan itu merupakan tanda sayang seorang Gofar Hilman kepada Prambors.

"Prambors adalah temen gue yang bersedia kasi kesempatan kedua, dan ini bikin gue sayang ama @Prambors. Karena itu gue memutuskan untuk mundur dan gak jadi berkolaborasi dengan Prambors sebagai bentuk rasa sayang gue. Yang jelas kita #teteptemenan," kata Gofar Hilman melalui akun Twitter-nya pada Jumat, 27 Mei 2022.

Prambors sebelumnya mengumumkan Gofar Hilman sebagai penyiar program Prambors Morning Show pada Jumat, 20 Mei 2022, malam.

"WELCOME TO THE FAMILY! Ini nih yang dari kemarin muncul-muncul mulu teasernya!" kata Prambors melalui akun Twitter-nya.

Pengumuman itu sontak menuai pro-kontra dari netizen. Sebagian menyambut antusias kembalinya Gofar Hilman sebagai penyiar, tapi tak sedikit juga yang protes mengingat sederet kontroversi yang menimpanya.

