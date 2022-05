Aktor Lee Eol Meninggal Dunia Akibat Kanker, Simak Perjalanan Karier Bintang It's Okay to Not Be Okay

PIKIRAN RAKYAT – Aktor senior Korea Selatan Lee Eol meninggal dunia di usia 58 tahun pada 26 Mei 2022.

Aktor yang memerankan tokoh Ko Dae Hwan dalam drama It’s Okay Not To Be Okay tersebut diketahui menderita penyakit kanker tenggorokan sejak 2021 lalu.

Dilaporkan, mendiang akan dikebumikan oleh keluarga besarnya pada 28 Mei 2022 di Seoul.

Lee Eol dikenal sebagai aktor bertalenta yang berkarya dalam segudang judul baik film dan drama. Namun, ia baru diperbincangkan pada 2006 melalui drama bertajuk Beijing My Love dan Lovers.

Sang aktor sempat memutuskan hiatus dari dunia hiburan Korea Selatan dengan alasan yang tidak diketahui.

Pada 2018, Lee Eol kembali ke dunia hiburan dan bermain di sejumlah judul drama seperti Hot Stove League, It’s Okay Not To Be Okay, 18 Again, dan Voice 4.

Penampilan Lee Eol di industri hiburan Korea Selatan lantas mencuri perhatian melalui berbagai judul seperti Festival, Waikiki Brothers, dan Kim Ji Young, Born 1982.

Ia makin dikenal melalui serial drama Korea Stove League yang mendulang kesuksesan pada 2019. Namanya kian melejit usai memerankan tokoh pendukung di drama Voice 4 tahun 2021.