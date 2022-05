Kang Daniel, Solois Korea Selatan Merilis Album Penuh Pertama 'The Story'

PIKIRAN RAKYAT - Solois Korea Selatan (Korsel), Kang Daniel, telah resmi merilis album penuh pertamanya pada Selasa, 24 Mei 2022, album tersebut bertajuk The Story.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Konnect Entertainment, album The Story ini berisikan 10 judul lagu.

Album The Story Kang Daniel ini, menjadi album penuh pertama sejak merilis seri akhir dari album Yellow Color Trilogi pasa tahun 2021 lalu.

Pada album The Story ini, Kang Daniel memilih genre musik upbeat. Menurut Kang Daniel genre musik tersebut sangatlah menggambarkan perasaan dirinya.

"Album ini menggambarkan perjalanan saya sendiri untuk menemukan warna musik saya. Saya ingin membuat musik yang bisa 'menyembuhkan orang lain'," ujar Kang Daniel dalam konferensi pers yang dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Yonhap pada Kamis, 26 Mei 2022.

Adapun 10 lagu dari album The Story ini, terdiri dari tiga single utama yang bertajuk, "Upside Down", "Don't Tell", dan "Mad".

Sedangkan untuk membuat vidio musik yang berjudul "Upside Down", diakui Kang Daniel bajwa dirinya banyak menghadapi berbagai rintangan.

