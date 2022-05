Top Gun Maverick Sukses Besar, Kritikus Film: Mewujudkan Keinginan Penonton dengan Cemerlang

PIKIRAN RAKYAT – "Top Gun: Maverick" merupakan salah satu sekuel Tom Cruise yang paling dinanti penggemar.

Terbukti, film itu berhasil dinobatkan menjadi film terlaris di seluruh dunia pekan ini, dengan pendapatan 180 juta dolar AS, atau setidaknya 92 juta dolar AS hingga 100 juta dolar AS di Amerika Serikat.

Pencapaian itu menjadi kabar baik bagi Paramount Pictures, yang diketahui menghabiskan biaya produksi senilai 170 juta dolar AS.

Biaya tersebut bahkan belum termasuk pada jutaan dolar AS yang dihabiskan untuk promosi film "Top Gun: Maverick" ke mancanegara.

Selain melakukan aksi menantang mautnya sendiri, Tom Cruise juga memulai tur pers super mahal untuk promosi keliling dunianya.

Upaya itu termasuk pemutaran perdana yang heboh di Festival Film Cannes, yang puncaknya dimeriahkan oleh delapan jet tempur terbang di atas Croisette.

Dana untuk atraksi jet tempur itu dilaporkan sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah Prancis.

Sementara itu, Skydance Media membantu mengajukan tagihan, memproduksi bersama, dan mendanai film tersebut.