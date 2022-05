Sinopsis The Young Messiah, Kisah Masa Kecil Yesus Temukan Mukzizat Hidupkan Orang Mati

PIKIRAN RAKYAT - Film The Young Messiah bakal tayang perdana di Bioskop Trans TV pada Kamis, 26 Mei 2022.

The Young Mesiah merupakan film yang diadaptasi dari novel Christ the Lord: Out of Egypt karya Anne Rice.

Sukses dengan novelnya, karya tulis ini langsung diproduksi visualnya pada 2016 lalu oleh sutradara Cyrus Nowrasteh.

Tak cuma itu, The Young Messiah juga dibintangi oleh sederet aktor papan atas, seperti Agni Scott, Christian McKay, Paul Ireland, Isabelle Adriani, dan lainnya.

Sinopsis The Young Messiah

Kisah dimulai dengan menceritakan tentang keadaan historis masa kecil Yesus, yaitu pemerintahan Herodes yang merupakan pemimpin boneka dari Kekaisaran Romawi.

Pemerintahan Herodes merupakan zaman pemerintahan terkejam lantaran raja tersebut gencar membasmi anak-anak yang hidup di zamannya.

Hal itu dilakukan Herodes lantaran dirinya takut akan muncul raja baru yang menyaingi bangsa Yahudi.