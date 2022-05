Pesan Menyentuh Citra Kirana Usai Rezky Aditya Ditetapkan Jadi Ayah Biologis Putri Wenny Ariani

PIKIRAN RAKYAT – Istri Rezky Aditya, Citra Kirana memberikan tanggapannya usai gugatan Wenny Ariani dikabulkan Pengadilan Tinggi Banten.

Rezky Aditya diputuskan sah di depan hukum sebagai ayah biologis dari anak Wenny Ariani, Kekey.

Dalam unggahan terbarunya di akun Instagram @citraciki, Citra Kirana membagikan video yang mengungkap kebersamaannya dengan sang suami, Rezky Aditya.

Rezky tampak mengucapkan sebaris kalimat romantis yang ditujukan untuk istrinya.

“I am with you (aku bersamamu),” kata Rezky Aditya dalam unggahan video seperti dilansir Pikiran-Rakyat.com dari akun Instagram @citraciki.

Dalam keterangan unggahannya itu, Citra Kirana juga membalas pernyataan suaminya Rezky Aditya dengan ungkapan yang sama.

“I am with you, always (Aku selalu bersamamu),” kata Citra Kirana dalam keterangan unggahannya.

Unggahan tersebut langsung mendapatkan beragam komentar dukungan dari warganet.