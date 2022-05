Lirik Lagu Do It - Ilkay Sencan, Viral di TikTok untuk Gucci Challenge

PIKIRAN RAKYAT - Lagu bertajuk Do It yang dibawakan penyanyi Ilkay Sencan tengah menjadi viral di aplikasi TikTok.

Pasalnya lagu Do It kerap digunakan sebagai backsound untuk Gucci Challenge yang kini ramai di TikTok.

Gucci Challenge adalah tren memadupadankan fesyen khas Gucci.

Beberapa pengguna TikTok menggunakan produk asli Gucci untuk tren ini.

Sementara pengguna lainnya justru menggunakan produk fesyen yang murah meriah untuk dikreasikan ala Gucci.

Dibagikan Pikiran-Rakyat.com, berikut lirik lagu Do It milik Ilyan Sencan yang viral di TikTok:

All you ladies pop your pussy like this

Shake your body, don't stop, don't miss

All you ladies pop your pussy like this

Shake your body, don't stop, don't miss

All you ladies pop your pussy like this

Shake your body, don't stop, don't miss

All you ladies pop your pussy like this

Shake your body, don't stop, don't miss