Maudy Ayunda Ungkap Alasan Hatinya Luluh oleh Jesse Choi, Kenang Masa di Stanford

PIKIRAN RAKYAT - Setelah menikah dengan Jesse Choi, Maudy Ayunda akhirnya membuka diri untuk menceritakan sosok sang suami, termasuk dengan menulis sebuah pesan romantis.

Kabar Maudy Ayunda menikah dengan pria asing bernama Jesse Choi pada akhir pekan lalu, telah mengagetkan publik, terlebih karena berlangsung tanpa sorot kamera.

Maudy Ayunda yang telah menikah itu, kini mulai perlahan mengenalkan sosok sang suami, Jesse Choi ke hadapan publik.

Diunggah langsung oleh Maudy Ayunda, beberapa foto pernikahan yang memperlihatkan wajah Jesse Choi mulai terungkap.

Disampaikan oleh Maudy Ayunda, dalam unggahan berbeda, kehadiran Jesse Choi merupakan sosok yang paling disyukuri saat menjalani kuliah S2 di Stanford.

"Dear J, From my time at Stanford, one of the things I’m most grateful for is having met you. (J tersayang, dari waktu saya di Stanford, salah satu hal yang paling saya syukuri adalah bertemu dengan Anda)," kata Maudy Ayunda memulai pesan romantis untuk suaminya itu, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram @maudyayunda.

Diketahui, Maudy Ayunda merupakan penerima beasiswa LPDP yang bisa melanjutkan pendidikan di Stanford untuk gelar ganda jurusan bisnis (M.B.A.) dan pendidikan (M.A.).

Lebih lanjut, Maudy Ayunda menggambarkan pertemuan dengan Jesse Choi begitu syahdu di tengah suasana California yang terik.