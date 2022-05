Gary Iskak Ditangkap Polisi, Richa Iskak: Don't Judge Sebelum Kamu Tau Kebenarannya

PIKIRAN RAKYAT- Gary Iskak ditangkap polisi pada Senin, 23 Mei 2022, lantaran ditemukannya barang bukti berupa alat isap sabu-sabu saat menangkap Gary.

Dalam penangkapan itu Gary Iskak tidak sendirian melainkan bersama empat orang rekannya. Mereka kemudian dilakukan tes urine dan hasilnya positif sabu-sabu.

Istri Gary Iskak, Richa Iskak pun mengunggah foto bersama dengan sang suami saat adanya pemberitaan terkait Gary yang ditangkap.

Richa Iskak memberikan pesan untuk sang suami yang ditangkap terkait kasus penyalahgunaan obat-obatan terlarang.

Baca Juga: Kemenkes: Masyarakat Tetap Berhati-hati meski Pemerintah Izinkan Lepas Masker

Dirinya juga memberikan semangat melalui Instagram kepada sang suami.

"Hello, you, yang kuat yah. We can through this together, agaaaaain! Kadang Allah membantumu bukan dengan sesuatu yang membahagiakan. Tetapi dengan sakit, luka, derita dan kekecewaan karena Allah ingin menyelamatkanmu dari orang, tempat, dan keadaan yang salah," ucap Richa Iskak.

Selain itu, Richa Iskak mengatakan jangan menilai sebelum mengetahui kebenaran yang sesungguhnya.

"Don't judge sebelum kamu tau kebenaran nya. Terimakasih teman2 yang udah sayang sama aku dan suami, support kalian sangat berarti untuk kami. Doakan kami selalu ya agar kami kuat, sabar dan tabah menghadapi badai cobaan dan ujian ini. Love youuu," ucapnya.