Istri Gary Iskak Tulis Pesan Menyentuh Usai Sang Suami Ditangkap karena Narkoba

PIKIRAN RAKYAT - Kabar mengejutkan kembali datang dari dunia hiburan Tanah Air. Pasalnya, aktor Gary Iskak diringkus polisi diduga karena kasus narkoba.

Gary Iskak ditangkap Polda Jabar bersama empat teman lainnya di kawasan Pasir Putih, Bandung, Jawa Barat.

Penangkapan kepada Gary Iskak dilakukan pada Senin, 23 Mei 2022.

Penangkapan tersebut menjadi yang ketiga kalinya bagi Gary Iskak, dan masih terkait dengan kasus yang sama.

Dalam penggerebekan, polisi berhasil menyita barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu.

Richa Novisha, istri dari Gary menanggapi penangkapan sang suami melalui salah satu unggahan di akun Instagram pribadinya.

"Yang kuat yah. We can through this together, agaaaaain (Yang kuat yah, Kita bisa melalui ini bersama lagi)," tulis Richa.

Meski hingga kini sang suami masih menjalani pemeriksaan, Richa tetap memberikan doa yang terbaik dan semangat.