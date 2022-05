Billie Eilish Mengidap Sindrom Tourette, Lelah Menghadapi Tics yang Berulang

PIKIRAN RAKYAT – Billie Eilish, penyanyi kelahiran tahun 2021 asal Amerika Serikat ini, membuat pengakuan mengejutkan.

Pelantun lagu ‘Happier Than Ever’ tersebut, mengaku mengidap sindrom Tourette, yaitu gangguan sistem saraf yang menyebabkan gerakan atau ucapan berulang kali tanpa penderita sadari.

Dalam serial Netflix ‘My Next Guest Needs No Introduction’ season 4, Billie menceritakan lebih detail mengenai sindrom Tourette yang ia idap kepada David Letterman.

Sempat mengalami kejang saat di atas panggung selama wawancara, Billie mengaku tak keberatan untuk terbuka mengenai gangguan kesehatannya.

“Saya sangat senang membicarakannya,” kata Billie sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari ET Online.

Billie juga tegaskan Letterman, bahwa selama pembicaraan mereka berlangsung, ia pasti akan melakukan banyak gerakan secara berulang kali atau disebut tics.

"Jika Anda merekam saya cukup lama, Anda akan melihat banyak tics," tuturnya menambahkan.