Bukan Pertama Kali Berurusan dengan Polisi, Gary Iskak Pernah Terjerat Narkoba hingga Sempat Hijrah

PIKIRAN RAKYAT – Aktor Gary Iskak kembali ditangkap terkait penyalah gunaan narkoba oleh Direktorat Narkoba Polda Jawa Barat pada 23 Mei 2022 malam.

Garry Iskak ditangkap bersama 4 rekannya yakni GI, TR, DW, AR, dan SP saat mengkonsumsi narkoba jenis sabu di Pasir Putih, Bandung, Jawa Barat.

Ini bukan kasus pertama kali Gary Iskak terlibat narkoba, sebelumnya pada September 2007 yang lalu, suami Richa Novisha pernah diciduk kepolisian terkait penyalahgunaan narkoba di sebuah klub malam di Jakarta Barat.

Baca Juga: Profil Gary Iskak, Aktor yang Kini Ditangkap Lagi karena Narkoba

Pada kasus pertamanya, aktor berusia 48 tahun itu divonis delapan bulan penjara untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Garry Iskak pun pernah memutuskan untuk hijrah dan meninggalkan hingar bingar dunia hiburan sejak 2013 yang lalu.

“Semenjak dari 2013 (hijrah) tapi memang sampai sekarang pun up and down aja, karena memang cobaan itu berat juga,” kata Gary Iskak saat menjelaskan diirnya yang memutuskan untuk hijrah.

Pada 2021, Gary Iskak pun pernah divonis menderita sakit liver dan hepatitis C yang cukup parah hingga dilarikan ke rumah sakit.