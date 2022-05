Film Thor: Love and Thunder Kedatangan Pemain Baru, Intip Karakter Jahat yang Diperankan Christian Bale

PIKIRAN RAKYAT - Trailer terbaru dari film Thor: Love & Thunder telah dirilis pada Selasa, 24 Mei 2022.

Selain memamerkan bintang Chris Hemsworth dan Natalie Portman, terlihat pula Christian Bale dengan karakter baru yang diperankannya.

Pada trailer tersebut, terlihat sekilas penampilan dari karakter mengerikan yang diperankan oleh Christian Bale. Karakter itu tak lain adalah Gorr the God Butcher.

Chris Hemsworth akan kembali untuk penampilan solo keempatnya sebagai God of Thunder. Setelah Avengers: Endgame, Thor meninggalkan bumi bersama Guardians of the Galaxy. Selain itu, Tessa Thompson juga akan kembali sebagai Valkyrie.

Dilansir Pikiran-Rakyat.com dari Screenrant, Natalie Portman juga akan kembali sebagai Jane Foster. Pada film Love & Thunder ini, ia akan menandai debutnya sebagai Mighty Thor.

Russell Crowe juga akan berperan sebagai Zeus dengan Christian Bale melengkapi para pemeran sebagai Gorr the God Butcher.

Pada trailer Thor: Love & Thunder terdengar pula melodi dari lagu Sweet Child O Mine dari Guns N Roses.

