Mengenal Karakter dalam House of The Dragon, Serial HBO Original yang Tayang Agustus 2022

PIKIRAN RAKYAT - Serial HBO Original, House of The Dragon recananya akan mulai tayang pada 22 Agustus 2022 mendatang.

House of The Dragon merupakan serial yang diadaptasi dari karya George R.R. Martin berjudul “Fire & Blood”.

House of The Dragon mengambil latar 200 tahun sebelum Game of Thrones, yang berkisah tentang House Targaryen.

Serial House of the Dragon dibintangi oleh Paddy Considine, Matt Smith, Olivia Cooke, Emma D’Arcy, Steve Toussaint, Eve Best, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, dan juga Rhys Ifans.

Berikut penjelasan mengenai karakter-karakter yang akan muncul di serial House of The Dragon sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari laman Warner Media.

1. Paddy Considine sebagai King Viserys Targaryen

Sosok pria yang hangat, baik dan sopan, Viserys hanya berharap meneruskan warisan sang kakek.

Namun orang yang baik tak selalu menjadi raja yang hebat.