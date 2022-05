Westlife akan Gelar Konser di Jakarta, Simak Harga Tiket dan Cara Pemesanannya

PIKIRAN RAKYAT - Boyband asal Irlandia, Westlife, baru-baru ini mengumumkan akan kembali ke Indonesia pada Februari 2023.

Grup yang dipromosikan oleh PK Entertainment dan Sound Rhythm ini mengumumkan bahwa akan melangsungkan konser di Indonesia pada 11 Februari 2023 di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta.

Harga tiket konser Westlife yang bertajuk The Wild Dreams Tour bervariatif, sesuai dengan kategori area tempat duduk.

Untuk kategori 5 dipatok dengan harga Rp1.450.000, kategori 4 Rp1.750.000, lalu kategori 2 Rp2.750.000, dan kategori 1 Rp3.500.000.

Tiket konser Westlife di Jakarta akan serentak dijual pada Sabtu 28 Mei 2022 pukul 10.00 WIB melalui website resmi konser Westlife in Jakarta.

“Kami sangat bersemangat untuk mengumumkan berita tentang The Wild Dreams Tour dan akhirnya dapat kembali tampil untuk semua penggemar kami di Jakarta, Indonesia,” ucap Westlife.

The Wild Dreams Tour akan menampilkan boyband Westlife lebih dekat dengan penggemar mereka daripada sebelumnya, saat mereka menyanyikan semua lagu hits mereka seperti Swear It Again, Flying Without Wings, World of Our Own, serta lagu-lagu pop baru dari album baru mereka, Wild Dreams.

Westlife mengatakan, tur ini akan menjadi perayaan besar-besaran dan mereka telah merencanakan beberapa pertunjukan spektakuler yang akan mencakup semua hits terbesar mereka dan beberapa kejutan spesial.