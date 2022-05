Lirik Lagu Feels - Calvin Harris yang Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Seiring dengan menjamurnya pengguna TikTok, lagu-lagu lawas yang dahulu pernah hits kini menjadi populer.

Salah satunya lagu milik Calvin Harris berjudul Feels, yang berkolaborasi dengan Pharrell Williams, Katy Perry, dan Big Sean.

Lagu bergenre dance electro yang dirilis 2017 ini kembali hits berkat salah satu pengguna TikTok yang menggunakan iramanya sebagai latar lagu menari yang diikuti ribuan pengguna Tiktok, salah satunya adalah Yeji ITZY.

Berikut lirik lagu Feels lagu milik Calvin Harris.

Baca Juga: Eks Jubir Bongkar Alasan Gus Dur Sangat Benci Singapura: Dia Sampai Bilang 'Kalau Mau Bikin Ribut, Kita Ribut'

Hey

No nothing ever lasts forever, no

One minute you're here and the next you're gone

So I respect you, wanna take it slow (hey)

I need a mental receipt to know this moment I owe

Do you mind if I steal a kiss? (Chop, chop)

A little souvenir, can I steal it from you?

To memorize the way you shock me (yeah)

The way you move it here (hey)

Just wanna feel it from you (hey, ooh)

Don't be afraid to catch feels (ha)

Ride drop top and chase thrills (hey)

I know you ain't afraid to pop pills (hey)

Baby, I know you ain't scared to catch feels

Feels with me

Baca Juga: Nama Anies Baswedan Sering Masuk Bursa Capres, Pesan Muhammadiyah DKI: Kalau Mau Pencitraan Sewajarnya