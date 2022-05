Gofar Hilman Didapuk Jadi Penyiar Prambors, Warganet Geram Ancam Pindah Channel

PIKIRAN RAKYAT – Gofar Hilman resmi didapuk Prambors menjadi penyiar Prambors Morning Show.

Gofar Hilman resmi didapuk jadi penyiar radio Prambors dan akan mulai perdana siaran pada Senin, 23 Mei 2022.

Keputusan tersebut diambil melalui pertimbangan bahwa Gofar Hilman dinilai layak merepresentasikan semangat kawula muda.

“Gofar mewakili semangat anak muda sekarang. Jadi rasanya cocok kalau kita ajak Gofar buat merepresentasikan Prambors, yaitu lewat the all new Prambors Morning Show with Gofar,” kata General Manager Prambors, Iqbal Tawakal, seperti dkutip Pikiran-Rakyat.com dari situs resmi Prambors.

Keputusan memilih Gofar Hilman ternyata tak disambut baik oleh warganet yang malah mengancam untuk mengganti channel.

Bahkan di akun Twitter Prambors, warganet ramai-ramai memprotes keputusan manajemen Prambors.

Pasalnya, Gofar Hilman pernah dijerat kasus dugaan pelecehan seksual kepada seorang wanita.

Meskipun pada akhirnya, perempuan yang diduga dilecekan penyiar itu telah melayangkan permohonan maaf terbuka melalui akun Twitter pribadinya, @quweenjojo.