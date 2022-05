Cerai dari Kim Kardashian, Kanye West Gaet Hati Anak dengan Antar ke Sekolah Pakai Mobil Pemadam Kebakaran

PIKIRAN RAKYAT – Rapper Kanye West sudah tak lagi membina rumah tangga dengan Kim Kardashian. Kendati demikian, perceraian tak membuat keduanya kehilangan hak asuh anak mereka.

Sebab, Kanye West dan Kim Kardashian telah menyetujui kesepakatan untuk hak asuh keempat anak mereka.

Kanye West tetap diizinkan untuk melakukan kegiatan yang kerap ia lakukan sebelum bercerai. Salah satunya mengantar anaknya ke sekolah.

Dalam episode terakhir Keeping Up with The Kardashians yang tayang pada 18 Mei 2022, Kanye West menarik perhatian penonton saat dirinya dan Kim Kardashian mengantar anak mereka ke sekolah.

“Kanye ada di sini untuk menjemput anak-anak, dan membawa mereka ke sekolah. Ia senang ketika melakukan hal tersebut,” ujar Kim kepada kamera pada awal episode.

Ketika anak pertama mereka, North yang berusia 8 tahun, dan Saint 6 tahun keluar dari rumah Kim, mereka segera melihat mobil pemadam kebakaran yang besar sedang menunggu mereka.

“Inilah cara Kanye, dia datang dengan truk pemadam kebakaran,” tandas Kim.