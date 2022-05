Seo Ye Ji Bintangi Drama Eve, Comeback Perdananya Pasca Diterpa Kontroversi Ditunda

PIKIRAN RAKYAT – Aktris asal Korea Selatan, Seo Ye Ji sempat tertimpa kontroversi di tengah puncak kariernya.

Seo Ye Ji mendulang popularitas setelah drama yang dibintangi, It's OK Not To Be OK sukses besar.

Namun setelah kontroversi yang menimpanya mulai memudar, Seo Ye Ji siap comeback dengan drama terbarunya.

Seo Ye Ji akan membintangi drama bertajuk Eve yang dijadwalkan akan tayang pada Mei 2022.

Kendati demikian, jadwal tayang drama Eve ternyata harus ditunda.

Dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Soompi, tvN selaku stasiun televisi yang menayangkan drama tersebut mengumumkannya saat mendekati jadwal tayangnya.

Di sisi lain, drama Eve sendiri merupakan drama romantis yang mengangkat cerita mengenai pembalasan dendam dan gugatan perceraian termahal seorang chaebol, julukan untuk orang kaya di Korea Selatan.

Tanpa sepengetahuan publik, gugatan perceraian tersebut merupakan rencana balas dendam yang diperhitungkan dengan cermat selama 13 tahun.