Nafa Urbach Mendadak Dapat Ajakan Menikah dari Banyak Pria, Ternyata karena Jang Ki Yong

PIKIRAN RAKYAT – Penyanyi dan aktris, Nafa Urbach keheranan karena mendadak diajak menikah oleh banyak pria.

Nafa Urbach membagikan keheranannya tersebut melalui question box yang ia bagikan dalam unggahan cerita di akun Instagram miliknya, @nafaurbach.

Dalam unggahan ceritanya tersebut, Nafa Urbach mengeluh karena tiba-tiba mendapatkan banyak DM dari para pria yang mengajaknya menikah.

“Ini kenapa mendadak banyak banget cowok-cowok yang dm pada ngelamar sih? Ada yah heboh amat guys, ada apa gerangan? Serius nanya,” kata Nafa Urbach.

Usut punya usut, banyak pria yang tiba-tiba mengajak Nafa Urbach menikah diduga lantaran sebuah unggahan pernah dibagikannya.

Dalam unggahan terbarunya, Nafa Urbach membagikan foto seorang pria yang diakui sebagai suaminya.

Sosok pria tersebut adalah aktor asal Korea Selatan Jang Ki Yong yang pernah membintangi deretan Drama Korea sukses seperti Now, We Are Breaking Up.

Dalam keterangan unggahan tersebut, Nafa Urbach bergurau dengan menyebut Jang Ki Yong sebagai suami barunya.