Nasib Johnny Depp di Film Pirates of the Caribbean yang Baru Belum Jelas, Produser Angkat Bicara

PIKIRAN RAKYAT - Produser Pirates of the Caribbean, Jerry Bruckheimer angkat suara mengenai nasib Johnny Depp dalam film tersebut.

Dalam wawancarannya dengan The Sunday Times, Jerry Bruckheimer mengingatkan penggemar bahwa nasib Johnny Depp dalam film Pirates of the Caribbean belum jelas.

Karena itu, Jerry Bruckheimer mengatakan telah menyiapkan dua skrip yang sedang dalam pengembangan, dilansir dari Variety.

Akan tetapi Bruckheimer belum memutuskan akankah Johnny Depp masuk dalam kedua skrip tersebut.

"(Akankah Depp kembali?) Tidak pada saat ini. Masa depan belum diputuskan," katanya.

Sebagaimana diberitakan, Johnny Depp tengah menghadapi kasus pencemaran nama baik yang menyeret mantan istrinya, Amber Heard.

Amber Heard menuliskan dalam sebuah artikel opini bahwa dirinya menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga.

