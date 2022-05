Mengenal Paul McCartney, Salah Satu Musisi Legenda dari The Beatles

PIKIRAN RAKYAT – Sebagai salah satu legendaris yang hidup dari band The Beatles. Paul McCartney seorang penyanyi yang berkebangsaan inggris, Paul Mccartney atau lengkapnya James Paul McCartney dengan nama panggilan Macca, lahir di Walton General Hospital di Liverpool, Inggris, tanggal 18 Juni 1942.

Sejak usia dini Paul McCartney mempunyai ketertarikan pada musik dan pada tahun 1960-an hingga kini berusia 74 tahun. ia terkenal sebagai salah satu personil The Beatles Bersama John Lennon.

Ibu Paul yaitu Mary bekerja sebagai perawat dirumah sakit Walton General yang dimana tempat Paul McCartney dilahirkan sedangkan ayahnya James jim Mccartney seorang Volunteer,fire fight WWII dan seorang peniup terompet dan juga pianis, yang memimpin 'Jim Mac's Jazz Band' pada tahun 1920-an, yang mendidik kedua anaknya dengan musik.

Paul mempunyai saudara laki-laki yang Bernama Michael McCartney yang hobinya berbeda dengan Paul adiknya lebih menyukai melukis, menulis, dan puisi.

Baca Juga: Eks Drumer The Beatles, Ringo Starr Rayakan Ulang Tahun ke-80 dengan Gelar Konser Amal

Tahun 1947,Ketika berumur lima tahun,McCartney masuk ke sekolah Stockton Wood Road School,kemudian masuk ke Joseph Williams Junior School,lalu McCartney menjadi salah satu dari empat orang yang lulus ujian dengan 90 orang pendaftar. Itu menempatkan ia masuk ke Institut yang cukup bergengsi di Liverpool yaitu Liverpool Institute.

Selain berpendidikan dan menjadi penyanyi ia juga seorang musikus,produser,pengusaha hingga penulis lagu yang tersukses sepanjang masa. Paul McCartney dari tahun 1957 hingga sekarang masih aktif dalam bermusik, ia sampai diduduki sebagai salah satu yang tertinggi pendapatannya di dunia musik di Inggris. Paul tidak hanya aktif dalam musik tetapi aktif juga dalam kegiatan hak hewan dan vegetarianisme

Debut dalam perjalanan menjadi penyanyi dimulai dari album The Beatles-Please Please Me (1963), Solo -McCartney (1970) dan Wings-Wild Life (1971)

Dalam perjalanan hidupnya mencari pasangan, Paul McCartney pernah menjalin hubungan dengan aktris Jane Asher (1963-1968) namun tidak berjalan lama ia akhirnya menikah dengan photographer Linda Eastman(1969).