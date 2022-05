Lirik Lagu Sunroof - Nicky Youre yang Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Lagu hits yang kini banyak disukai pengguna media sosial semakin beragam, salah satunya lagu pop berjudul Sunroof milik penyanyi muda asal Massachusetts, Amerika Serikat, Nicky Youre.

Dengan alunan musik yang ringan serta lirik yang menyenangkan, lagu Sunroof yang dirilis tahun 2021 ini sukses menduduki jajaran latar musik populer di berbagai platform media sosial termasuk TikTok.

Bahkan saat masa libur Lebaran 2022, lagu Sunroof menjadi latar berbagai video mudik para pengguna TikTok di Indonesia.

Berikut lirik lagu Sunroof - Nicky Youre

La da, la da da, la la la

La da, la da di da da, la la la la la

La da, la da da, la la la

La da, la da di da

I got my head out the sunroof

I'm blasting our favorite tunes

I only got one thing on my mind

You got me stuck on the thought of you

You're making me feel brand new

You're more than a sunshine in my eyes

You got those pretty eyes in your head, you know it

You got me dancing in my bed, so let me show it

You are exactly what I want, kinda cool and kinda not

Wanna give myself to you

Yeah, we're driving down the freeway at night

I only got one thing in the back of my mind