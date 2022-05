Novel Jessica Jung Dituding Jatuhkan SNSD, Penggemar Ungkit Rumor Lama yang Menyeret Yoona dan Taeyeon

PIKIRAN RAKYAT - Mantan personel Girls' Generation (SNSD), Jessica Jung kini menjadi buah bibir lantaran novel terbarunya berjudul Bright menceritakan detik-detik dirinya hengkang dari grup yang telah membesarkan namanya tersebut.

Meski Jessica Jung tidak menyebutkannya secara langsung, SONE yang merupakan komunitas penggemar SNSD yakin bahwa beberapa bagian dari novel tersebut merupakan sindiran untuk SNSD. Terlebih hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Jessica tentang alasan utama ia hengkang dari grup tersebut.

Salah satu tokoh di novel Bright yang menjadi sorotan adalah Rachel yang diceritakan tergabung dalam sebuah grup bernama Girl Forever. Grup tersebut beranggotakan sembilan orang wanita, persis seperti jumlah member SNSD sebelum Jessica hengkang.

"Delapan anggota Girl Forever memberitahu kami bahwa mereka tidak setuju dengan busana pilihanmu. Bahkan mereka berencana tidak akan konser di Los Angeles jika kamu tetap ikut," kata kata Rachel dalam penggalan novel Bright tersebut.

Sayangnya, Jessica justru mendapat kecaman dari SONE karena dianggap telah menjatuhkan nama baik delapan member yang selama ini tetap mendukungnya meski ia sudah hengkang.

Sebut saja Tiffany yang secara khusus memutar lagu Jessica yang berjudul ‘Call Me Before You Sleep’ saat mengadakan konser di Amerika Serikat tahun 2019. Ada pula Sooyoung yang menyebut anggota SNSD selamanya berjumlah sembilan orang termasuk Jessica Jung.

Kontroversi novel terbaru Jessica tak ayal menguak kembali skandal kelam yang pernah menjerat dua member SNSD lainnya, yakni Yoona dan Taeyeon. Mereka pernah dikabarkan tertangkap kamera paparazzi tengah mabuk-mabukan di sebuah bar saat mereka usai melangsungkan konser di Hong Kong tahun 2013.

Berdasarkan pemberitaan Koreaboo, rekaman tersebut memperlihatkan dua orang wanita yang seluruh wajahnya tertutup rambut, yang dituding mirip dengan Yoona dan Taeyeon.