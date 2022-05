11 Hari Tayang, Film KKN di Desa Penari Ditonton 3,7 Juta Orang

PIKIRAN RAKYAT – Film KKN di Desa Penari telah ditonton sebanyak 3.724.864 penonton di bioskop seluruh Indonesia.

Film KKN di Desa Penari diangkat dari kisah nyata yang sempat viral di Twitter pada tahun 2019.

Film ini menarik perhatian banyak penonton bahkan tak sedikit yang terbawa akan suasana di dalam cerita.

Alhasil, film KKN di Desa Penari mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari masyarakat Indonesia dalam 11 hari penayangan sejak mulai rilis pada 30 April 2022.

Baca Juga: Skandal MotoGP Terungkap, Sejumlah Juara Dunia Ketahuan Gunakan Tekanan Ban Ilegal

Pencapaiannya bahkan berhasil mengalahkan film Doctor Strange in the Multiverse of Madness dari Marvel Cinematic Universe (MCU).

Seperti diungkap CEO MD Pictures dan produser film KKN di Desa Penari, Manoj Punjabi melalui akun Instagram miliknya.

"Terima kasih sudah mendukung film 'KKN di Desa Penari' dengan menonton langsung di bioskop," kata Manoj Punjabi di Instagram, seperti dikutip Pikiran Rakyat.com dari Antara pada Rabu, 11 Mei 2022.

Padahal penanyangan film KKN di Desa Penari dikurangi oleh pengelola bioskop agar bisa memutar Doctor Strange in the Multiverse of Madness.