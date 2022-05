Novel Jessica Jung Beri Gambaran soal Alasannya Keluar dari SNSD, Penggemar Dibuat Heboh

PIKIRAN RAKYAT – Mantan personel SNSD, Jessica Jung merilis novel terbarunya bertajuk Bright pada Selasa, 10 Mei 2022.

Perilisan novel garapan Jessica Jung ini sontak menjadi perbincangan hangat di tengah para penggemar dan warganet.

Pasalnya, novel tersebut dinilai mengungkapkan rahasia gelap di balik industri K-Pop, dan pengalaman pribadinya saat keluar dari SNSD.

Diketahui, Bright merupakan sekuel dari novel pertamanya berjudul Shine yang juga sukses mencuri perharian penggemar.

Kesuksesan novel Shine mengantarkan Jessica Jung menjadi penulis best seller versi New York Times.

Kedua novel Jessica Jung menceritakan kisah perjalanan hidup seorang wanita bernama Rachel yang berkarier di Industri K-Pop, lengkap dengan konflik yang terasa sangat nyata.

Bahkan penggemar menduga bahwa setiap konflik dalam kedua novel tersebut merupakan refleksi dari peristiwa yang biasa terjadi di industri K-Pop.