Lagu PSY dan Suga BTS "That That" Tuai Hasil Mengesankan, Debut di Tangga Lagu Billboard

PIKIRAN RAKYAT - Kolaborasi PSY dan Suga BTS "That That" berhasil debut secara mengesankan di berbagai tangga lagu Billboard.

Pada 9 Mei waktu setempat, Billboard mengumumkan bahwa kolaborasi PSY dan Suga BTS "That That" telah debut di Nomor 80 Hot 100, peringkat mingguan terkenal Billboard untuk lagu-lagu paling populer di Amerika Serikat (AS).

Selain debut di Hot 100 Billboard, “That That” juga berhasil meraih tempat di Nomor 2 dan Nomor 5 Billboard's Global Excl. AS serta Global 200.

Dua entri terakhir menjadikan karya Suga sebagai pemegang peringkat tertinggi di antara solo anggota BTS yang lain, di tangga lagu Billboard.

Global Billboard Excl. AS dan Global 200 diluncurkan pada September 2020. Sistem tangga lagu ini diatur berdasarkan streaming dan data penjualan yang berasal dari 200 wilayah lebih.

Global 200 mencakup data dari seluruh dunia dan Global Excl. AS terdiri atas data dari seluruh wilayah kecuali Amerika Serikat.

Di chart Global 200, "That That" debut di Nomor 5 dengan 67,7 juta streaming dan 29.600 unit terjual secara global selama pekan pertama rilis.

That That jadi debut pertama PSY di Billboard, sementara bagi Suga ini merupakan kali kedua setelah lagu Girl of My Dreams ft. Juice WRLD tempati Nomor 37-nya, pada Desember 2021.