Deretan Artis Indonesia Masuk Nominasi 100 Most Handsome and Beautiful Faces of 2022 Versi TC Candler

PIKIRAN RAKYAT – TC Candler merupakan sebuah platform internasional yang mengunggah sebuah nominasi Lelaki Tertampan atau Wanita Tercantik di Dunia.

Platform yang sudah ada sejak tahun 1990 itu, awalnya merupakan sebuah proyek kecil yang kini telah berkembang.

Berdiri sejak 30 tahun lalu, TC Candle menjadi sebuah platform nominasi yang telah diakui secara internasional dan bergengsi dengan memiliki beberapa kriteria untuk para nominator.

Melalui perhitungan keanggunan, orisinalitas, keberanian, gairah, kelas, ketenangan, kegembiraan, janji, harapan yang semua diwujudkan dalam wajah cantik dan tampan, TC Candler memilih 100 wajah dari ratusan ribu wajah selebritas.

Baca Juga: Didesak Akui Pakai Narkoba, Caisar YKS Akhirnya Bongkar Rahasia Bisa Segar Joget 24 Jam: Barang-barang Haram?

Lebih dari 40 negara secara teratur hadir dalam daftar tahunan dan seiring berjalannya waktu angka terus meningkat dengan tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang mengikuti nominasi tersebut.

Tahun ini, beberapa artis internasional seperti dari Korea Selatan, Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Italia masuk ke dalam nominasi 100 Most Beautiful dan 100 Most Handsome Faces of 2022.

Tak hanya negara itu saja, negara Indonesia juga turut masuk ke dalam nominasi TC Candler. Beberapa artis Indonesia masuk dalam 100 Most Beautiful dan 100 Most Handsome Faces of 2022 mulai dari sederet penyanyi hingga pemain film.

Baca Juga: Tak Lagi Kerjasama dengan MRTI, Team Stylo Bike Masih Gunakan Motif Batik di Motornya