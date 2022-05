Konspirasi Cocomelon, Serial Kartun Anak Paling Populer yang Konon Diambil dari Kisah Pembunuhan Keji

PIKIRAN RAKYAT - Cocomelon sedang banyak disoroti, lantaran digadang-gadang menjadi salah satu acara anak-anak paling populer yang pernah ada di dunia.

Cocomelon baru-baru ini memecahkan rekor Netflix, sebagai serial paling lama yang konsisten menempati peringkat 10 besar tayangan paling banyak ditonton.

Meskipun hanya kartun untuk anak-anak, beredar anggapan bahwa cerita itu didasarkan pada kisah keluarga Watts di salah satu episodenya.

Seperti halnya teori konspirasi dai Masha and The Bear dan Hello Kitty, Cocomelon memiliki karakter yang konon diambil dari pembunuhan keluarga Watts.

Dari rekam jejak episodenya, sulit mempercayai teori konspirasi semacam itu dalam tontonan seriang Cocomelon.

Kendati seperti mustahil, konspirasi itu tak pernah hilang dari pembicaraan. Konon, meskipun tidak didasarkan pada kisah keluarga Watts, episode tersebut bisa jadi ada hubungannya dengan mereka.

Ketika nama anak-anak Watts muncul sebagai karakter di salah satu lagu Cocomelon, yaitu Cece, Bella, dan Nico, teori ini mulai dibahas.

Terutama setelah muncul satu-satunya fakta trivia di halaman IMDb resmi Cocomelon. Di sana tertulis bahwa Cocomelon menghormati memori CeCe, Bella, dan Nico Watts.