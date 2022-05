Cocomelon Pecahkan Rekor Netflix dan Jadi Kanal YouTube Kedua Paling Banyak Ditonton, Pendapatan Fantastis

PIKIRAN RAKYAT - Jika berbicara soal Netflix, yang pertama kali terbersit di kepala penonton kemungkinan besar adalah sinetron komedi (sitkom) favorit sepanjang masa seperti Friends, serial horor fiksi ilmiah seperti Stranger Things, atau dokumenter eksploitasi hewan macam Tiger King.

Namun siapa sangka, salah satu acara Netflix terbesar yang pernah ada sepanjang sejarah layanan streaming itu adalah sebuah kartun anak bernama Cocomelon.

Menurut Forbes, Coromelon baru-baru ini memecahkan rekor dengan konsisten menempati peringkat 10 besar acara Netflix paling banyak ditonton selama 62 hari.

Rekor tersebut melampaui Avatar: The Last Airbender, lebih panjang dari Ozark, Tiger King, The Umbrella Academy, serta Love is Blind.

Baca Juga: Kode Redeem FF 9 Mei 2022, Terbatas untuk Satu Kali Penukaran

Banyak orang bertanya, dari mana popularitas itu berasal. Apakah Cocomelon drama prestisius yang menguak isu sosial penting?

Nyatanya, Cocomelon itu cuma tontonan anak-anak. Ia hanya sekadar rangkaian kompilasi sajak anak-anak berdurasi tiga jam.

Cocomelon juga bukan film dokumenter kriminal eksklusif. Dia hanya hiburan anak-anak yang mengenalkan konsep baik dan buruk melalui tokoh utama balita dan monster jahat bernama The Coromelon Killer.

Baca Juga: AS Kehabisan Senjata karena Persenjatai Ukraina: Hambat Bantuan ke Taiwan

Episode pertama berjudul Cocomelon Sing-Alongs: Playdate With JJ, misalnya, dimulai dengan lagu berjudul First Day at School.