Connell Twins Mudik ke Subang, Gaya Busana hingga Momen Cari Tutut Sawah Jadi Sorotan

PIKIRAN RAKYAT - Si kembar Connell Twins, Christina dan Carlina menyempatkan untuk mudik ke Subang, Jawa Barat pada Lebaran 2022.

Momen tersebut diunggah Connell Twins melalui kanal YouTube milik mereka, konten mereka menjadi perbincangan yang menyoroti gaya berpakaian mereka.

Connell Twins yang dikenal sering mengenakan pakaian seksi dan terbuka kini memakai baju tertutup dan gamis panjang.

Chrisrina O'Connell dan Carlina O'Connell memilih memakai gamis berwarna biru dan coklat yang dipakai pada momen Hari Raya Idul Fitri.

Baca Juga: Merebak Kasus Hepatitis Misterius, Denny Darko Terawang Nasib Anak-anak di Indonesia

Namun ternyata pakaian tersebut sama seperti yang mereka pakai di tahun lalu.

"Coba lihat putfitnya. Cucok ya Bun. Sama kayak tahun lalu ya Bun, tapi its always feel like home," kata Christina.

"Pokoknya urang (saya) mau salaman heula (dulu) ya," ucap Carlina dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube The Connell Twins.

Kedua naak kembar itu kemudian meminta maaf pada seluruh keluarga, termasuk kakek nenek dan sang ibunda.