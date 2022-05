Lirik Lagu Love in This Club - Usher Feat Young Jeezy yang Viral di TikTok

PIKIRAN RAKYAT - Aplikasi TikTok senantiasa menyediakan musik dengan berbagai genre yang tidak lekang oleh waktu yang sering kali digunakan sebagai latar video, seperti lagu Love in This Club milik Usher Feat Young Jeezy.

Meski telah dirilis sejak tahun 2008, lagu Love in This Club milik Usher Feat Young Jeezy kini menjadi lagu hits yang tidak kalah dengan lagu-lagu masa kini hingga menjadi viral di TikTok.

Iringan musik hip-hop yang klasik berpadu dengan irama khas diskotek menjadikan lagu Love in This Club milik Usher Feat Young Jeezy kerap digunakan sebagai latar video menari para pengguna TikTok.

Berikut lirik lagu Love in This Club - Usher Feat Young Jeezy

Gonna do it for the ladies

Gotta keep it hood

Where we at Polow?

(Hey)

I see ya Ryan

Keep doin' this right

But we just gettin' started

Yeah man

You see you're searchin for somebody that'll take you out and do you right

Well, come here baby and let daddy show you what it feel like

You know all you gotta do is tell me what'cha sippin' on

And I promise that I'm gonna keep it comin' all night long

Lookin' in ya eyes

While you on the other side

And I'm think that shawty I got a thing for you, yeah

Doin' it on purpose, windin' and workin' it

I can tell by the way you lookin' at me girl

I wanna make love in this club (Hey)