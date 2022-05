Unggahan Deddy Corbuzier dengan Ragil Mahardika Dibanjiri Hujatan Warganet: Mengapa Hal Buruk Dijadikan Idola

PIKIRAN RAKYAT - Deddy Corbuzier saat ini sedang ramai diperbincangkan di media sosial, lantaran membuat konten bersama Ragil Mahardika.

Dalam konten YouTube Deddy Corbuzier tersebut Ragil Mahardika salah satu konten kreator TikTok menceritakan kehidupannya selama di Jerman.

Akan tetapi konten YouTube Deddy Corbuzier dengan Ragil Mahardika justru diserang oleh warganet.

Hal ini lantaran judul yang digunakan dalam YouTube Deddy Corbuzier membuat warganet geram.

Baca Juga: Tutorial Make Up Lebaran 2022 ala Sabrina Chairunnisa Kekasih Deddy Corbuzier

Dalam judul tertulis 'Totorial jadi g4y di Indo!!=Pindah ke Jerman (makannya nonton seblum ngamuk-Ragil and Fred-Podcast').

Selain itu Deddy Corbuzier pun mengunggah beberapa cuplikan di akun Instagramnya terkait video tersebut dengan menuliskan sebuah caption.

"Bisa gak gue jadi GAY. Disini kita lihat bahwa kenyataan di dunia ini berbeda beda. Suka tidak suka.. Setuju atau tidak. They are here.... @ragilmahardika," ucap Deddy Corbuzier.

Pernyataan tersebut dikutip Pikiran-Rakyat.com melalui Instagram @mastercorbuzier, Sabtu, 7 Mei 2022.