Ria Ricis Buka Lowongan Suster Untuk Urus Bebek: Harus Good Looking, Gaji di Atas UMR

PIKIRAN RAKYAT - YouTuber Ria Ricis mengumumkan bahwa dirinya tengah mencari seorang perawat atau suster.

Namun Ria Ricis membutuhkan suster bukan untuk merawat bayi atau orang, melainkan hewan peliharaannya.

Ria Ricis membutuhkan suster guna untuk merawat anak-anak bebek di rumahnya agar bisa tumbuh besar dan bertelur.

"Dicari tanah dan suster untuk bebek aku abcd," kata Ria Ricis dalam unggahan Instagram @riaricis1795.

Istri Teuku Ryan itu mengatakan suster yang bakal mengurus anak-anak bebeknya itu akan digaji di atas upah minimun regional (UMR) Jakarta.

Namun Ria Ricis juga membutuhkan suster yang juga memiliki lahan kosong untuk bebek-bebeknya tersebut.

"Please contact me yang punya lahan kosong sekalian susternya, gaji diatas UMR. Di atas 5 (Rp5 juta) lah," tutur Ria Ricis dikutip Pikiran-Rakyat.com dalam kanal YouTube Ricis Official.

Dalam kesempatan itu, wanita yang akrab disapa Ricis itu tidak mempersoalkan jenjang pendidikan seorang suster yang akan mengurus bebeknya.