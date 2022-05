Mendadak Akrab, Pak Tarno Bakal Temui Anderson Paak hingga Duet?

PIKIRAN RAKYAT - Berkat penampilan Anderson Paak di acara Met Gala 2022, penyanyi rap asal Amerika itu mendadak menemukan 'kembarannya' dari Indonesia.

Hal ini terungkap pada saat Anderson Paak muncul di red carpet dengan mengenakan kacamata hitam, wig hitam, setelan busana kemeja putih, celana hitam, dan jas motif floral.

Gaya nyentrik ala Anderson Paak itu pun langsung disamakan dengan gaya khas Pak Tarno saat manggung.

Bahkan keduanya langsung jadi trending di Twitter karena digadang-gadang memiliki gaya dan juga wajah yang mirip.

Hingga akhirnya, kabar Anderson Paak mirip Pak Tarno pun sampai ke telinga musisi rap sekaligus produser tersebut.

Ia bahkan langsung mengganti foto profil Instagram-nya dengan menggunakan foto pesulap Pak Tarno sambil menerangkan alasan dirinya menggunakan foto tersebut.

"This who y'all keep saying i look like,(Ini yang kalian terus bilang aku mirip)," kata Andreson Paak sebagaimana dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Instagram Story, @anderson._paak.

Mendengar kabar sang musisi Rap asal Amerika Serikat itu mengganti foto profil dengan foto dirinya, Pak Tarno lantas memberikan tanggapan melalui akun Instagram pribadinya, @paktarnomanagementofficial.