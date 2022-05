Link Nonton The Sound of Magic Episode 1 sampai 6 Lengkap dengan Sub Indonesia

PIKIRAN RAKYAT - Siapa yang tak kenal dengan aktor tampan Ji Chang Wook? bintang drakor ini digadang-gadang bakal kembali tampil dalam drama terbaru berjudul The Sound of Magic.

Tak cuma Ji Chang Wook, drama The Sound of Magic juga diperankan oleh Hwang In Yeop, dan Choi Sung Eun.

Drama The Sound of Magic ini terdiri dari 6 episode total pada season pertama, dan bisa disaksikan mulai hari Jumat, 6 Mei 2022 melalui link nonton yang bisa diakses diakhir artikel.

Sinopsis The Sound of Magic

Drama The Sound of Magic diangkat dari webtoon berjudul "Annarasumanara" yang ditulis oleh Ha Il Kwon yang diserialkan di Naver pada tahun 2010.

Dalam alur cerita The Sound of Magic, Yoon A-Yi (Choi Sung-Eun) adalah seorang siswa sekolah menengah, tetapi dia mendukung dirinya sendiri dan adik perempuannya untuk bekerja paruh waktu.

Hingga masanya berlanjut kini dia tidak tahu di mana keberadaan dan kabar dari orang tuanya.

Ayahnya telah diusir dari rumah karena penagih utang, dan ibunya pun kemudian meninggalkan rumah.